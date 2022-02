Ferrari, un super 2021 per il Cavallino: + 37% a 833 mln utile netto, +23% ricavi. Consegne a 11.155, +22% su 2020

MARANELLO - Ferrari ha chiuso il 2021 con un utile netto di 833 milioni di euro, in rialzo del 37% rispetto al 2022. l’eps diluito è di 4,50 euro (+37%), da 3,28 euro di un anno fa. i ricavi sono saliti del 23% a 4,271 miliardi di euro (+13,4 % sul 2019). Le consegne di auto sono state pari a 11.155 unità, in aumento del 22% sul 2021 e del 10% sul 2019. L’ebitda è pari a 1,531 miliardi di euro, in crescita del 34% sul 2021 e del 20,6% sul 2019. Il margine si è attestato al 35,9% dal 33% del 2020. L’ebit è pari a 1,075 miliardi, in crescita del 50% sul 2020. Per quanto riguarda il quarto trimestre 2021, le consegne sono state di 2.949 unità (+10%), i ricavi netti di 1,172 miliardi di euro (+10%), l’ebitda di 398 milioni (+7%), con margine al 33,9% (dal 34,7%), l’ebit di 265 milioni (+6%) e l’utile netto di 214 milioni (-18%). Il consensus era per un ebitda del quarto trimestre di 385 milioni e un utile netto di 198 milioni.