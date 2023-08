Ford, a luglio in Usa cresce del 6% ma è crisi modelli elettrici: -18%. Per Ev perso un miliardo nel 2° trimestre

DETROIT - Nel mese di luglio Ford ha visto crescere le sue vendite negli Stati Uniti del 6%, ma contemporaneamente le immatricolazioni di veicoli elettrici sono diminuite del 18%. Il rapporto mensile sulle vendite dell’azienda evidenzia anche che a fonte della crisi dei modelli full electric, le consegne degli ibridi Ford sono invece aumentate dell’11%. Come evidenzia The Detroit Bureau nel riportare la notizia, i pick-up dell’Ovale Blu sono cresciuti del 15%, ma al tempo stesso le vendite dei suv sono diminuite del 2%, trainate soprattutto crollo del 51% a luglio del Ford Explorer.

«Prevediamo che il mercato dei veicoli elettrici rimarrà volatile fino a quando non si sarà stemperata a situazione che vede in questo settore brand vincitori e brand» ha dichiarato il ceo di Ford Jim Farley - riferendosi evidentemente alla sfida commerciale con Tesla - dopo che la società ha informato di una perdita di oltre 1 miliardo di dollari nel secondo trimestre proprio con l’attività dei veicoli elettrici. Ford stima per l’intero anno 2023 una perdita circa 4,5 miliardi e ciò si rifletterà sui prezzi, gli investimenti per nuovi prodotti, la capacità produttiva e altre voci di costo. Nel frattempo, la Casa dell’Ovale Blu si sta adoperando per adeguare verso il basso i listini dei suoi modelli elettrici, cosa già avvenuta per il suo pick-up elettrico di punta, l’F-150 Lightning Ev. Il suo riposizionamento - sottolinea The Detroit Bureau - ha contribuito ad aumentare il traffico web dedicato all’F-150 Lightning Ev del 300% e a ottenere un aumento del 600% degli ordin, visto che il nuovo pick-up elettrico è diventato più accessibile e può puntare ad un segmento più ampio di acquirenti.