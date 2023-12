Francia “blocca” bonus elettrico per auto made in Cina. Fino a 7.000 euro, ecco la lista dei modelli

Il Governo francese ha presentato, attraverso l’Agence de la transition écologique (Ademe) l’elenco delle prime 52 auto elettriche che potranno beneficiare della nuova versione del bonus ecologico, che MagazineCapital - nel riportare la notizia - definisce anche come una misura protezionistica nei confronti dei modelli made in Cina. Il punteggio che Ademe ha utilizzato per compilare questa lista si basa infatti su diversi criteri, ambientali come i materiali utilizzati durante la produzione, il tipo di batteria, il consumo energetico in fabbrica e l’impatto complessivo del trasporto del veicolo.

Non sorprende quindi che nell’elenco figurino soprattutto vetture prodotte in Europa, mentre diversi best seller provenienti dalla Cina non potranno più beneficiare del bonus ecologico dal 15 dicembre. Questa prima selezione di Adene non è definitiva e I produttori potranno presentare ricorso. Per evitare complicate procedure amministrative e tutelare i propri segreti industriali, alcuni marchi cinesi hanno deciso di non presentare nemmeno un dossier sulla piattaforma Ademe. Ed per questo che MG 4, sesto modello elettrico più venduto in Europa, perderà l’accesso al bonus. Anomala invece la situazione per Tesla, che manterrà l’accesso a questa agevolazione per la Model Y prodotto nella gigafactory di Berlino mentre non è compresa la Model 3 che arriva in Europa dalla Cina.

Perde il bonus anche Dacia Spring, che è un prodotto cinese, ma non il Gruppo Renult con il suo squadrone composto dalle versioni elettriche di Mégane, Scenic, Twingo oltre che dalla Zoe a cui si aggiungerà a breve la R5. Stellantis ricopre comunque il ruolo di grande protagonista di questa selezione, con ben 24 modelli 100% a batteria ammessi a beneficiare del bonus ecologico. Sono Abarth 500e; Citroën ë-C3, ë-C4, ë-Berlingo ed ë-SpaceTourer; DS3 e-Tense ed DS3 e-Tense Crossback; Fiat e-Doblò, 500e, 600e ed e-Ulysse; Jeep Avenger Ev; Opel Combo e-Life, Astra Electric, Astra Sport Tourer Electric, Corsa Electric, Mokka Electric e Zafira e-Life; Peugeot e-Rifter. e-308, e-3008, e-208, e-2008 ed Expert. Come specifica il sito governativo https://www.economie.gouv.fr le nuove autovetture elettriche ammissibili al bonus ecologico sono quelle definite nell’articolo D. 251-1 del Codice dell’energia. Per poter beneficiare di un incentivo fino a 7.000 euro, le auto private devono raggiungi il punteggio ambientale minimo (quello calcolato da Ademe); avere una massa in ordine di marcia inferiore a 2,4 tonnellate; non essere già state immatricolate in Francia o all’estero ed avere un costo di acquisizione inferiore a 47.000 euro.