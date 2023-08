Garante prezzi, non sono in corso speculazioni sulla benzina. Aumenti in linea coi mercati internazionali. Arriva un vademecum

Sui prezzi dei carburanti nelle ultime due settimane c’è stata un’accelerazione fino a valori medi per la benzina di 1,91 centesimi e per il gasolio di 1,76, con un aumento di circa 4 centesimi. «Quello che sta avvenendo, sta avvenendo nella stessa direzione del mercato internazionale. Da questo punto di vista registriamo che non ci sono speculazioni». Lo afferma il garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, in conferenza stampa. Mineo annuncia nei prossimi giorni la pubblicazione di un vademecum per il consumatore sulle novità per quanto riguarda i carburanti e sui cartelli con il prezzo medio. Il consumatore avrà la possibilità di verificare, anche sul sito del ministero delle Imprese e del made in Italy, qual è il prezzo medio e anche di andare alla sezione Segnalaprezzi del sito e fare una segnalazione su eventuali prezzi anomali. Le segnalazioni vengano ogni settimana riprese e trasmesse alla guardia di finanza o all’Antitrust.