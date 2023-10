Mercato auto, in Europa cresce a settembre dell’11,1%. Stellantis sale del 15%, VW +13%, Renault +7%

Le immatricolazioni nel mercato dell’ auto dell’Europa Occidentale (Eu+Efta+Uk) sono state a settembre 1.166.728, l’11,1% in più dello stesso mese del 2022. Nei nove mesi - secondo i dati dell’Acea - sono state 9.684.894, con una crescita del 17% sull’analogo periodo del 2022. Le immatricolazioni di auto nuove per il gruppo Stellantis a settembre in Europa (Ue, Efta e Uk) fanno segnare un +15% con oltre 200mila unità. La crescita su base annua del gruppo che produce tra gli altri il marchio Fiat è la migliore nel confronto con gli altri due big del mercato europeo: Volkswagen e Renault. Sono le evidenze dei nuovi dati diffusi da Acea, l’associazione dei costruttori europei. Nel gruppo franco-italo-statunitense il mese scorso si à messo in luce in particolare il marchio Opel, con un +24% di immatricolazioni.

Nei nove mesi Stellantis registra 1,65 milioni di nuove immatricolazioni con un incremento del 5,5% rispetto allo stesso arco temporale del 2022. A settembre la crescita del gruppo Volkswagen è stata invece più lenta: +13,6% annuo. Nei nove mesi, invece, l’incremento delle immatricolazioni del gruppo tedesco è stato del 23% con 2,51 milioni di unità. Per Renault il bilancio di settembre mostra un +7,4% con oltre 102 mila auto nuove registrate mentre nei tre trimestri dell’anno il gruppo della losanga fa segnare un +20,6% con 925 mila unità. Tra le altre case automobilistiche, da segnalare il +18,9% di Mercedes-Benz a settembre con 69.500 unità (+9,1% nei nove mesi con oltre 521mila auto nuove immatricolate).