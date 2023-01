Ministro Urso: «Impegno per favorire mobilità sostenibile. L’obiettivo è sostenere le eccellenze tricolori dell’e-mobility»

Sulla mobilità sostenibile «ci è richiesto un impegno a tutto tondo perché oltre a stimolare l’innovazione tecnologica come leva in grado di favorire la transizione in atto verso forme più rispettose dell’ambiente, occorre diffondere la consapevolezza dell’importanza della sostenibilità dei trasporti anche nel nostro agire quotidiano ». Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio alla presentazione del rapporto di Enel e Fondazione Symbola su 100 storie di eccellenza di e-mobility. Urso ritiene «indispensabile supportare la riconversione e il consolidamento dell’automotive italiano cosi da garantire la sostenibilità dal punto di vista ambientale, senza trascurare quella economica. Resta »obiettivo primario - aggiunge - sostenere le eccellenze e l’innovazione nella filiera della e-mobility, presidiata in ogni fase dalle nostre imprese».