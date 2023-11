Quanto costano le batterie per le auto elettriche. Ecco l'andamento del prezzo degli ultimi anni

Ancora poco note e trattate come “oggetti misteriosi”, sono ancora tante le domande sulle batterie delle auto elettriche, come quanto costano o quanto durano. Abbiamo dedicato un focus alle batterie delle auto elettriche, analizzando la loro composizione, come funzionano e tutte le cose da sapere sul componente più delicato e controverso dell’automobile elettrica a cui potete arrivare cliccando qui. Nonostante questo, vogliamo dedicare un ulteriore articolo alle batterie elettriche, a quanto costano e quanto durano sia a livello prestazionale che temporale, parlando anche della loro utilità una volta dismessi i panni di “serbatoio” per le automobili elettriche.

Nell’infografica, l’andamento dei prezzi delle batterie elettriche (costi di produzione, spesa finale per il consumatore e per i produttori di auto elettriche BEV). Negli ultimi anni, le vendite di veicoli elettrici sono decollate in tutto il mondo. La durata di vita delle batterie per autoveicoli e stimata in circa dieci anni e circa quattro milioni di auto elettriche dovrebbero essere ritirate dal mercato entro il 2030, secondo uno studio del Boston Consulting Group.