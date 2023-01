Porsche Italia, nel 2022 miglior risultato della sua storia. Totalizzate 7.282 immatricolazioni con un incremento del 16%

Italia meglio del resto del mondo. Le consegne di Porsche nel nostro mercato hanno raggiunto nel 2022 quota 7.282 unità, con un incremento del 16% rispetto al 2021 mentre a livello globale il produttore tedesco di auto sportive ha migliorato - con 309.884 vetture immatricolate - la sua performance ‘soltantò del 3%. Il migliore risultato nella storia della filiale italiana della Casa di Stoccarda in termini di consegne permette all’Italia di salire così di una posizione diventando il settimo singolo mercato al mondo in termini di volumi e il terzo in Europa dopo Germania e Regno Unito.

«Chiudiamo un 2022 straordinario, che sottolinea la solidità della nostra azienda e l’eccellenza dei nostri prodotti - ha commentato Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia - Nonostante le sfide importanti che abbiamo dovuto affrontare legate alla scarsità dei componenti e il conseguente ritardo delle consegne, siamo riusciti a raggiungere un risultato storico, superando addirittura i livelli record pre-pandemia. Guardiamo con fiducia al 2023, grazie anche ad un ricco portafoglio ordini che ci permette di iniziare il nuovo anno con serenità». Anche in Italia i modelli più richiesti nel 2022 sono stati ancora una volta i suv della gamma Porsche, con Macan in testa acquistato da 3.318 clienti. Cayenne segue al secondo posto con 1.407 consegne.

A breve distanza l’icona delle auto sportive, la 911, che registra 1.337 immatricolazioni attestandosi al terzo posto della classifica. Segue Taycan, la prima elettrica Porsche, che chiude il 2022 con 635 consegne totali, in leggero aumento rispetto al 2021. La Panamera è stata venduta in 346 esemplari, mentre sono stati 239 i clienti che hanno acquistato la 718 Boxster e la 718 Cayman. Chiude l’anno positivamente anche il reparto post-vendita, con un fatturato di oltre 60 milioni di euro, per un incremento complessivo del 16% rispetto al 2021.