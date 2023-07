Stellantis, completato acquisto del 33,3% di Symbio, leader nella mobilita a idrogeno. Forvia e Michelin azionisti alla pari

Stellantis conferma di aver completato l’acquisizione del 33,3% di Symbio, leader nella mobilita a idrogeno a emissioni zero. Forvia e Michelin sono azionisti alla pari. «L’acquisizione di una partecipazione paritaria in Symbio rafforza la posizione di leadership di Stellantis nei veicoli alimentati a idrogeno, supportando la produzione di furgoni a celle a combustibile in Francia - si legge in una nota stampa - e funge anche da complemento perfetto per il crescente portafoglio di veicoli elettrici a batteria dell’azienda».