Stellantis, con Archer per produzione Taxi Aerei a decollo e atterraggio verticale. Tavares: «Puntiamo a libertà di mobilità, pulita e sostenibile»

NEW YORK - Stellantis scommette sui cieli e sui taxi aerei. La società ha infatti raggiunto un accordo per produrre un veicolo aereo elettrico messo a punto da Archer Aviation Inc e di fornire 150 milioni di dollari di capitale alla startup per accelerare la produzione. Midnight, questo il nome del veicolo aereo con decollo e atterraggio verticale, sarà costruito in un nuovo impianto a Covington, in Georgia. Il rafforzamento della partnership con Archer dimostra come Stellantis sta «spingendo i confini per offrire una mobilità libera e sostenibile, dalla strada al cielo».

«Stellantis e Archer Aviation hanno deciso di ampliare significativamente la loro partnership unendo le forze per la produzione di Midnight’, l’eVolt della società californiana, si legge in una nota. «Midnight è progettato per essere sicuro, sostenibile e in grado di trasportare quattro passeggeri più il pilota«, prosegue la nota, in cui si specifica che il velivolo a una raggio di circa 160 chilometri. »Abbiamo lavorato a stretto contatto con Archer negli ultimi due anni«, aggiunge Tavares. »Il riconoscimento dei progressi di Archer da parte di Stellantis ci mette in una posizione forte per essere i primi sul mercato«, afferma Adam Goldstein, fondatore e amministratore delegato di Archer. «Il 2023 è iniziato molto bene con la partnership con Archer. Per noi è tutto sulla libertà della mobilità pulita, sicura e sostenibile». Lo afferma l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares.