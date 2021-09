Stellantis, l’ad Tavares in visita allo stabilimento di Pomigliano. Incontri con dirigenti, lavoratori e sindacati

POMIGLIANO D’ARCO - È terminata nel primo pomeriggio la visita di Carlos Tavares, Ad di Stellantis, nello stabilimento automobilistico di Pomigliano d’Arco (Napoli). L’arrivo dell’amministratore delegato era atteso da tempo dai lavoratori della fabbrica campana, preoccupati sul futuro occupazionale visto lo slittamento della produzione del modello Alfa Romeo Tonale, ed i continui stop dovuti alla carenza dei semiconduttori necessari alle centraline che, però, sta investendo l’intero settore automotive.

Lo stabilimento, fermo dal secondo turno di giovedì scorso, ha ripreso la produzione stamattina, in concomitanza proprio con la visita di Tavares, arrivato in auto nei parcheggi del G.B. Vico. L’amministratore delegato, dopo aver incontrato i dirigenti dello stabilimento, ha effettuato un lungo giro tra i reparti, prolungando la visita per fermarsi a chiacchierare e fare qualche selfie con alcuni operai, per poi incontrare i rappresentanti sindacali, che gli hanno palesato le proprie preoccupazioni sulla saturazione occupazionale dello stabilimento, e sulla prossima scadenza degli ammortizzatori sociali.