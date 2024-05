Salvini, solo elettrico distrugge filiera produttiva italiana ed europea

«L'Europa ha deciso che dal 2035 non si potranno piu vendere e comprare auto a diesel e benzina, ma solo elettriche. Significa distruggere una filiera produttiva italiana, europea ed occidentale e riempirci di prodotti provenienti da Pechino e Shangai. E per darceli e permetterci di scendere dello zero virgola...di emissioni, stanno bruciando carbone come se non ci fosse un domani». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso della presentazione del suo libro 'Controvento', in corso al Tempio di Adriano Roma, a cui partecipa anche il Generale Roberto Vannacci, candidato alle Europee per la Lega.

Si tratta, quindi, ha aggiunto «di un danno ambientale, economico e sociale che io come ministro devo gestire perche stiamo spendendo milioni di euro per riempire di colonnine di ricarica strade e autostrade. Pensate a Roma: il buon Dio ce l'ha data come e, non posso riempirla di colonnine». Per Salvini si tratta di «una scelta di sopravvivenza del lavoro italiano. Chi scegliera la Lega» alle europee «scegliera gli operai italiani invece degli operai sottopagati in Cina. Questa e 'meno Europa': occupati della difesa dei confini e lascia che ognuno si faccia le auto che vuole».