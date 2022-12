Stellantis, partnership con Qinomic per trasformare in elettrico i veicoli commerciali leggeri

TORINO - Stellantis ha siglato una partnership con Qinomic, azienda high-tech specializzata in soluzioni per la mobilità, per lo sviluppo di una soluzione per il retrofit elettrico dei veicoli commerciali leggeri. In particolare, sarà realizzato un test per la trasformazione dei veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna in veicoli a propulsione elettrica garantendo una qualità di livello Oem e mantenendo caratteristiche di sicurezza, durabilità e omologazione. Il completamento del progetto di sviluppo congiunto atteso entro il 2023 e i feedback positivi dei clienti sulle prestazioni delle auto dimostrative, porteranno all’implementazione e alla commercializzazione dei dispositivi a partire dalla Francia nel 2024. Risultato della collaborazione tra le Business Unit di Economia Circolare e Veicoli Commerciali, la soluzione per il retrofit punta a estendere la vita e l’utilizzo dei veicoli.

È infatti una soluzione sostenibile ed economicamente accessibile per i clienti che vogliono convertirsi alla mobilità a zero emissioni riducendo i costi di gestione e mantenendo in uso il loro veicolo. «Questa innovazione offre ai nostri clienti professionali la scelta di trasformare i loro van in veicoli elettrici, estenderne la vita utile e ottemperare ai requisiti di legge in tema di mobilità», ha detto Alison Jones, senior vice president Stellantis della Business Unit di Economia Circolare. Il progetto è parte del piano strategico globale Dare Forward 2030 che mira ad accelerare il percorso verso l’elettrificazione e a rafforzare la strategia di decarbonizzazione di Stellantis. «La tecnologia per il retrofit consentirà a Stellantis di rafforzare la propria posizione di leadership nel settore delle soluzioni per la mobilità a zero emissioni per i clienti professionali, andandosi ad affiancare alla nostra gamma di van elettrici», ha aggiunto Xavier Peugeot, senior vice president Stellantis, Business Unit Veicoli Commerciali.