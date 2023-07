Stellantis, Tavares: «Con Urso al lavoro per 1 milione di auto in Italia. Creeremo condizioni per invertire calo volumi produttivi»

TORINO - «Sono fiducioso che insieme ad Adolfo Urso creeremo le condizioni per invertire innanzitutto la tendenza al calo dei volumi di produzione nei due anni a venire e per costruire la road map per produrre un milione di veicoli in Italia»: Lo afferma Carlo Tavares, amministratore delegato di Stellantis dopo l’incontro con il ministro Adolfo Urso. L’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha ribadito, in un incontro «molto produttivo» tenutosi a Roma con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, «il continuo e forte impegno dell’azienda nei confronti dell’Italia, una delle tre radici di Stellantis insieme a Francia e Stati Uniti».

Come si legge in una nota, Stellantis ritiene che questo primo incontro «abbia mostrato la necessità di un dialogo continuo e proficuo con tutti gli stakeholder per costruire insieme un progetto globale per l’Italia», che tenga conto di diversi fattori come le previsioni di mercato, l’accessibilità economica delle auto per i clienti italiani, l’impatto di normative come l’Euro 7 sulla Fiat Panda, gli incentivi per mantenere la competitività italiana come il costo dell’approvvigionamento energetico e il costo di trasformazione. «Stellantis confida nell’intelligenza collettiva e nel necessario atteggiamento di buona volontà di tutte le parti interessate per creare le condizioni per mantenere il ruolo di leader dell’Italia al centro della strategia di Stellantis, nel contesto molto impegnativo dell’elettrificazione e della concorrenza cinese in Europa».

