Tesla punta ad auto “più accessibili” nel 2025 dopo calo ricavi. Model 2 fondamentale per risollevare conti. Ed il titolo vola: +13%

Il costruttore statunitense di auto elettriche Tesla sta progettando di lanciare auto “più accessibili” entro la fine di quest'anno o all'inizio del 2025, ha dichiarato l'azienda guidata da Elon Musk nella presentazione dei suoi conti per il primo trimestre del 2024, quando ha ridotto le sue entrate del 9% a 21,301 miliardi di dollari (19.931,1 milioni di euro). “Questi nuovi veicoli, compresi i modelli più economici, utilizzeranno aspetti della piattaforma di prossima generazione, così come aspetti delle nostre piattaforme esistenti, e potranno essere prodotti sulle stesse linee di produzione della nostra attuale gamma di veicoli”, ha dichiarato l'azienda.

In questo modo, l'azienda statunitense ha aggiornato “la sua futura gamma di veicoli per accelerare il lancio di nuovi modelli prima dell'inizio della produzione nella seconda metà del 2025”. “Quindi ci aspettiamo che sia più all'inizio del 2025, se non più tardi di quest'anno”, ha spiegato l'amministratore delegato di Tesla Elon Musk durante una telefonata con gli analisti. Nello specifico, Tesla ha spiegato che questo aggiornamento “potrebbe comportare riduzioni dei costi inferiori a quelle previste”, anche se consente all'azienda di “far crescere prudentemente i volumi di veicoli in modo più efficiente dal punto di vista delle spese in tempi di incertezza”.

“Questo ci aiuterebbe a utilizzare appieno la nostra attuale capacità massima pianificata di circa tre milioni di veicoli, il che consentirebbe una crescita di oltre il 50% rispetto alla produzione del 2023 prima di investire in nuove linee di produzione”, ha precisato Tesla. Alla domanda sui modelli “convenienti”, riferendosi alla popolare Model 2 di Tesla, Musk ha risposto: “Penso che abbiamo detto tutto quello che abbiamo intenzione di dire su questo fronte”.Tesla ha ridotto l'utile netto del 55% tra gennaio e marzo 2024 a 1,129 miliardi di dollari (1.056,5 milioni di euro), mentre ha registrato un utile operativo lordo rettificato (Ebitda) di 3,384 miliardi di dollari (3.166,3 milioni di euro), in calo del 21% rispetto al primo trimestre 2023. L'azienda ha imputato il calo dei volumi all'aggiornamento della rampa di produzione della Model 3 presso lo stabilimento di Fremont (California) e alle chiusure della fabbrica dovute alle deviazioni delle spedizioni causate “dal conflitto nel Mar Rosso e da un attacco alla gigafactory di Berlino”.

Tesla vola all'avvio delle contrattazioni a Wall Street. I titoli del colosso delle auto elettriche salgono del 13% dopo che Elon Musk si è impegnato a lanciare veicoli più economici già entro la fine dell'anno.