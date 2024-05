Bosch, lancia pilota automatico Noa per aree urbane. Assistenza alla guida simile a quella di Tesla

Nel corso di Auto China 2024 Bosch ha annunciato il debutto già in maggio di una estensione dei suoi sistemi di assistenza alla guida (Adas) che permetterà il funzionamento con pilota automatico in area urbana, limitatamente ad alcune aree. Come specificato da Marcus Heyn, amministratore delegato di Bosch Mobility, durante Auto China 2024, il sistema navigate-on-autopilot (Noa) ha funzioni di assistenza alla guida simili a quelle del Full-Self Driving (Fsd) di Tesla e sarà operativo entro il 2024 in una ventina di grandi metropoli cinesi.

Bosch sta accelerando nelle attività in Cina, dove è presente dal lontano 1909. E dove ha ora varato un piano da un miliardo di dollari che comprende anche la creazione a Suzhou di una base di ricerca e sviluppo che si occuperà anche di produzione per i componenti dei veicoli a nuova energia e per la guida automatizzata. Nel 2023 il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi ha firmato un accordo strategico su ADAS e altre tecnologie intelligenti con Baic.