Xpeng punta a consegnare la prima macchina volante nel 2026

Xpeng AeroHT, divisione di Xpeng, mira a consegnare la sua macchina volante ai clienti nel 2026, ha detto alla Cnbc il copresidente del produttore cinese di veicoli elettrici. L'anno scorso, Xpeng AeroHT ha introdotto la Land Aircraft Carrier, un grande camion con al suo interno un drone elettrico volante a due posti.

L'auto volante puo staccarsi dal camion e le persone possono quindi salire sul drone e farlo volare. Brian Gu, co-presidente di Xpeng, ha affermato che il veicolo sara disponibile per il preordine quest'anno, aggiungendo che la societa spera di consegnare l'unita nel 2026. «Il motivo per cui siamo fiduciosi e che lo stiamo progettando per l'uso non nei centri urbani, ma nelle periferie in aree panoramiche dove... lavoreremo con i comuni per creare parchi di volo e zone di volo che permettano alle persone di divertirsi volando senza il fastidio di ottenendo tutte le complicate approvazioni», ha osservato Gu.