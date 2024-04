Tesla, vola a +12% a Wall Street dopo via libera a guida autonoma in Cina

Il titolo di Tesla è in rialzo del 12% ed è il migliore sullo S&P 500, dopo che la casa di auto elettriche ha superato alcuni ostacoli normativi che da tempo le impedivano di distribuire il suo software di guida autonoma Full Self-Driving in Cina, il primo mercato mondiale per le auto elettriche. Tesla avrebbe poi raggiunto un’intesa con Baidu, principale motore di ricerca in Cina, che le darà accesso alla mappatura e alla tecnologia di navigazione necessarie per far funzionare il sistema di guida autonoma per le strade cinesi. L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, è tornato oggi negli Stati Uniti dopo un veloce viaggio in Cina.