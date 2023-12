Urso: «Al via nuovo piano incentivi rottamazione auto. Favoriti ceti meno abbienti e produzioni italiane»

«Dalle prossime settimane sarà attivato il nuovo piano di incentivi per la rottamazione delle auto più inquinanti, ovvero euro zero, euro, 1,2 e 3». Lo ha detto il ministro del made in Italy Adolfo Urso a Sky Tg 24. «Il piano che abbiamo preparato - ha spiegato Urso - ha tre finalità. Rottamare le auto zero 1,2, e tre altamente inquinanti. Chi le sostituirà con un auto ecologia sarà economicamente incentivato. Secondo obiettivo sostenibilità sociale queste risorse andranno ai ceti meno abbienti, che sono poi i possessori delle auto più vecchie e altamente inquinanti. In campo risorse per 1 miliardo di euro.

Il terzo punto è che gli incentivi vadano soprattutto per le auto prodotte in Italia» «Negli anni passati - ha proseguito Urso - gli incentivi sono andati per oltre l’80% per auto prodotte all’estero, importate e immatricolate in Italia. Questo non dovrà più accadere. Speriamo che con questo piano i ceti meno abbienti sostituiscano le loro auto altamente inquinanti e acquistino auto italiane, invertendo una tendenza che fino ad ora ha portato a un calo della produzione di auto in Italia».