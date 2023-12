Urso: «Allo studio nuovi incentivi auto. Italia merita più produttori, colloqui su nuovi impianti»

Incentivi all’acquisto con rottamazione, sostegno alle famiglie meno abbienti e sostenibilità ambientale e sociali. Sono questi i tre obiettivi del nuovo piano di incentivi auto delineato nell’Aula della Camera dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, nel corso del question time. «Abbiamo elaborato il nuovo piano di incentivi - ha annunciato rispondendo a un’interrogazione Avs - che avrà tre obiettivi. Incentivi all’acquisto: il primo obiettivo è cambiare il parco auto circolante in italia, perchè abbiamo il più vecchio Parco auto d’europa, con 11 milioni di veicoli euro 0-1-2-3 che inquinano il nostro Paese. Quindi, rottamare i veicoli antiquati. Il secondo obiettivo del piano incentivi sarà supportare le famiglie meno abbienti, coloro che hanno queste macchine antiquate, 0-1-2-3 euro altamente inquinanti, ma non hanno le risorse per poter cambiare la propria autovettura».

Quanto all’ultimo obiettivo, ha anticipato: «Stiamo modulando gli incentivi per sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e sostenibilità produttiva. Quindi gli incentivi saranno rivolti sostanzialmente a privilegiare i prodotti italiani, nella convinzione che occorre invertire questa tendenza, perchè l’Italia merita più case automobilistiche, per questo sin dall’inizio del mandato ho dato disposizioni al mio dicastero di interloquire con grandi soggetti internazionali, produttori di case automobilistiche e con alcuni di questi siamo al confronto tecnico sul luogo dove realizzare nuovi stabilimenti produttivi».