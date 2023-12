Urso: «Incentivi auto di 1 miliardo per nuclei a basso reddito. Il 2024 per l’Italia sarà un anno di svolta»

«Abbiamo predisposto un nuovo piano incentivi, sostenibile sul piano ambientale, sociale e produttivo, con quasi un miliardo di euro nel 2024». Lo spiega il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in un’intervista al nostro quotidiano, dove parla del tavolo sull’automotive e delle azioni concrete per aumentare la produzione di auto. «Abbiamo tre obiettivi: la rottamazione delle auto più inquinanti, le euro 0,1,2,3, con risorse destinate alle famiglie a reddito basso, prevalentemente orientate su modelli realizzati negli stabilimenti italiani, per aumentare la produzione nazionale - prosegue -. Per la tenuta della filiera nazionale è necessario che vengano prodotte in Italia almeno un milione di autovetture, è questo l’obiettivo che ci siamo posti».

Per quanto riguarda le altre iniziative invece come spiega il ministro «nel prossimo anno realizzeremo tre leggi quadro sull’industria del futuro: la prima sulle tecnologie di frontiera, come intelligenza artificiale, metaverso, meccanica quantistica, la seconda sulla Space economy per fare dell’Italia un grande attore nelle politiche spaziali che a livello globale sono tornate a porsi obiettivi sfidanti come il ritorno sulla Luna e l’esplorazione di Marte - racconta ancora il ministro Urso -; la terza sulla Blue economy, per riaffermare il nostro primato nelle risorse marine, anche subacquee». E sull’Ilva, «siamo determinati a fare di Taranto il più grande polo europeo anche nella siderurgia green. Siamo al lavoro anche in questi giorni per definire la prospettiva del rilancio, noi non molliamo». Il 2024 per l’Italia «sarà un anno di svolta. L’inflazione si ridurrà e con essa anche il tasso di interesse bancario, questo dovrebbe facilitare il rilancio di consumi e investimenti - conclude -. Abbiamo predisposto un impianto legislativo che facilita gli investimenti esteri, con lo sportello unico e con il commissario straordinario per i grandi progetti».