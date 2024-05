Urso: «Lavoriamo per creare condizioni nuovo produttore auto in Italia, probabilmente al Sud»

«Stellantis ha annunciato al tavolo con il Mimit il quinto modello su Melfi e a breve convocheremo le riunioni sugli impianti di Pomigliano d'Arco, Cassino, Modena e Termoli. L'obiettivo, confermato piu volte dalla stessa azienda, e quello di un milione di veicoli in Italia e una intesa sostenibile con la filiera produttiva. Non sara facile ma noi non molliamo». Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un'intervista a 'Il Mattino' oggi in edicola. «In ogni caso, lavoriamo per creare le condizioni per insediare un nuovo produttore, al fine di ridurre il divario tra auto prodotte e immatricolate nel nostro Paese e sostenere l'indotto dell'automotive, orgoglio del Made in Italy. Ed e probabile che cio avverra proprio al Sud», conclude.

«I cambiamenti geopolitici fanno della nostra Penisola e del Mezzogiorno l'area centrale dello sviluppo». Ha proseguito Urso. «Vale per la siderurgia, con il sito strategico di Taranto, il porto dell'Europa Mediterranea con le maggiori potenzialita - spiega -. Vale per l'energia, con i gasdotti e le interconnessioni elettriche che trasporteranno in Europa energia verde prodotta in Egitto o in Libia. Vale per la produzione delle auto, cosi come per i due comparti della tecnologia green e digitale su cui stiamo investendo la maggior parte delle risorse pubbliche. Infine, vale per la logistica con la nuova centralita del porto di Termini Imerese e dell'Interporto che consentira di combinare diverse modalita di trasporto, dalla strada alla ferrovia, al mare».