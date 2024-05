Urso, indagine Ue porterà entro giugno a dazi su elettriche cinesi. Serve politica a tutela imprese europee

“Più gli Stati Uniti alzano le barriere, come ha ipotizzato di fare il presidente Biden, più i prodotti realizzati dalla grande macchina produttiva cinese, non potendo entrare nel mercato Usa, entrano sul mercato Ue con prezzi di dumping. Per questo penso che l’indagine indagine avviata dalla Commissione europea sulle auto elettriche cinesi si concluderà entro giugno con l’introduzione di dazi sull’import”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo all’assemblea di Federalimentare in corso al Cibus di Parma. “Ci vuole una politica commerciale a tutela delle imprese europee dalla concorrenza sleale - ha aggiunto - oltre che, ovviamente, dalla contraffazione che tanto colpisce l’industria alimentare”.