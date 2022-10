Usa, Biden presenta piano da 2,8 mld di dollari per sviluppare produzione batterie auto elettriche

NEW YORK - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, presenterà oggi il piano di investimenti da 2,8 miliardi di dollari per la produzione di batterie per le vetture elettriche. Il piano fa parte della legge bipartisan per le infrastrutture approvata lo scorso anno. I fondi saranno distribuiti tra 20 società per progetti in almeno 12 Stati del Paese. Secondo l’amministrazione, il piano creerà 8.000 posti di lavoro, di cui 5.000 a tempo indeterminato. L’annuncio di Biden sarà focalizzato su due aspetti: il rafforzamento delle catene di approvvigionamento e la promozione di una transizione verso un’economia più attenta ai cambiamenti climatici, sottolinea il sito The Hill.