Usa, i veicoli elettrici e ibridi raggiungono 17,7% delle vendite nel terzo trimestre

Secondo i dati di Wards Intelligence, le vendite di veicoli ibridi, ibridi plug-in ed elettrici a batteria (BEV) negli Stati Uniti sono aumentate al 17,7% del totale delle immatricolazioni nel terzo trimestre 2023. Le vendite di ibridi, ibridi plug-in e BEV hanno rappresentato finora il 15,8% di tutte le nuove vendite di veicoli leggeri negli Stati Uniti quest’anno, rispetto al 12,3% nel 2022 e all’8,5% nel 2021. È quanto riporta l’Eia, Energy Information Administration statunitense. La quota delle vendite totali di veicoli leggeri per ibridi, ibridi plug-in e BEV e aumentata per un calo delle vendite di veicoli non ibridi alimentati a benzina e diesel e per una crescita delle vendite di diversi modelli BEV esistenti. I prezzi dei veicoli elettrici sono diminuiti per i modelli piu popolari, contribuendo all’aumento delle vendite del terzo trimestre. Il prezzo medio di transazione per i BEV e sceso del 5% durante il terzo trimestre a 50.283 dollari, portando il prezzo inferiore del 24% rispetto al picco di prezzo nel secondo trimestre del 2022.

Il prezzo medio pagato per tutti i veicoli leggeri e sceso di meno dello 0,5% durante il terzo trimestre. I prezzi dei BEV sono ora entro i 3.000 dollari rispetto al prezzo di transazione medio complessivo del settore per i veicoli leggeri. Le vendite di BEV continuano a concentrarsi nella categoria dei veicoli di lusso, crescendo fino al 34% del mercato totale dei veicoli di lusso nel terzo trimestre, ma rimanendo al di sotto del 2% del mercato dei veicoli non di lusso. In termini di quota delle vendite all’interno di ciascun tipo di propulsore, le vendite di veicoli classificati come di lusso hanno rappresentato il 91% di tutte le vendite di BEV e il 13% dei veicoli non ibridi con motore a benzina o diesel, rispetto al 19% del totale dei veicoli leggeri. mercato. Questa ripartizione - conclude l’Eia - e in linea con l’attuale elenco di modelli BEV offerti dai produttori: piu di due terzi sono classificati come veicoli di lusso da Wards Intelligence.