Mercato Italia, a ottobre nuovo crollo delle elettriche (3,1%), ibride un terzo delle vendite. Ripresa per modelli benzina e gasolio

L’analisi Unrae mostra una ripresa per modelli a benzina e gasolio Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - In un mercato automobilistico in ripresa a ottobre, spicca il nuovo crollo delle vendite dei modelli 100% elettrici che cedono quasi la metà dei volumi, scendendo - nonostante gli incentivi - al 3,1% del mercato (-3,8 punti su settembre), valore che porta la media sui dieci mesi al 3,6%. L’analisi delle immatricolazioni condotta dall’Unrae sulle alimentazioni, mostra per benzina e diesel un ottimo andamento di crescita, con il motore a benzina che sale al 27,4% (+1,6 punti e 27,7% in gennaio-ottobre) e il diesel che si attesta al 18,7% (+0,6 punti e 20,1% nel cumulato). Anche il Gpl torna in aumento, all’8,8% di quota nel mese (+1,1 punti e 8,6% nei 10 mesi), mentre il metano scende veritginosamente allo 0,4% del totale (0,9% nel cumulato). Ma a dominare il mercato sono sempre le ibride che salgono al 36,3% delle preferenze (34,1% in gennaio-ottobre); con un 9,9% per le «full» hybrid e 26,4% per le «mild» hybrid.

Leggera ripresa anche per i modelli plug-in che recuperano, tornando al 5,2% di quota in ottobre (5,0% nel cumulato). Anche in ottobre una crescita generalizzata caratterizza i segmenti, ad eccezione delle city car che perdono 1/4 delle immatricolazioni, fermandosi al 14,8% di share (-7,8 p.p. e 15,3% nel cumulato). Le utilitarie salgono al 39,2% (39,6% in gennaio-ottobre); il segmento C recupera quasi 2 punti, al 29,4%, in linea con il 29,6% del cumulato, il segmento D sale al 14,3%, l’E al 2% e l’alto di gamma rimane stabile allo 0,4%. Quanto agli utilizzatori, i privati tornano in territorio positivo, con un leggero +1,1%, al 58,2% di quota nel mese e al 59,1% nel cumulato mentre il noleggio a lungo termine incrementa le immatricolazioni di oltre la metà e sale al 24,4% di quota sul totale mercato grazie all’ottima performance di Top e Captive; nei 10 mesi la quota è del 21,9%. Anche il noleggio a breve termine segna un ottimo incremento, seppur rappresentando appena il 2,5% del totale mese .

Buon andamento delle società che in ottobre salgono al 6,6% di quota (6,1% nei 10 mesi). Infine fra le carrozzerie, nel mese i crossover confermano la leadership con il 44,2% delle preferenze (42,8% nel cumulato), al secondo posto le berline che scendono al 38,3% (40,1% nei 10 mesi). I fuoristrada rimangono sostanzialmente stabili al 10,6%, in linea con il cumulato. Dal punto di vista delle aree geografiche, il Nord Ovest conferma il primo posto, con il 31,9% di quota. Il Nord Est scende al 28,1%, il Centro è stabile al 23,9%, l’area meridionale scende al 10,8% e quella insulare al 5,2%. Le emissioni medie di CO2 delle nuove immatricolazioni in ottobre crescono del 4,6% a 120,1 g/Km. In gennaio-ottobre le stesse sono pari a 118,8 g/Km (-1,4%).