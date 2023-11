Volkswagen Group, strategia sul futuro aggiornata: tagli degli investimenti e prosecuzione sviluppo motori termici

In una recentissima riunione del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza, Volkswagen AG ha pianificato gli investimenti per i prossimi cinque anni e di conseguenza la strategia che comprende il programma di risparmio previsto per il marchio principale Volkswagen. L’azienda si è limitata a comunicare attraverso un portavoce che «nell’ambito di questa pianificazione, il consiglio ha esaminato strategicamente tutti i progetti e i budget associati. Questo per garantire la necessaria disciplina degli investimenti» e non ha fornito alcuna informazione sul volume totale degli investimenti. Secondo l’autorevole Handelsblatt il gruppo automobilistico sta pianificando un radicale programma di risparmi per diventare più efficiente con il taglio degli investimenti in nuovi modelli e impianti dopo il biennio 2024-2025 e ulteriori riduzioni a partire dal 2026.

Secondo il quotidiano finanziario tedesco con il programma di efficienza il marchio Volkswgen vuole ridurre i costi di 10 miliardi di euro entro il 2026. Volkswagen aveva già presentato a fine settembre i punti chiave relativi alla occupazione nei prossimi anni e l’attività nelle fabbriche. La nuova linea per il futuro modello Trinity (precedentemente previsto a Wolfsburg) verrà destinata a Zwickau. Per lo stabilimento più importante, quello di Wolfsburg, si sta discutendo il programma di una nuova Golf elettrica mentre Osnabrück ospiterà la linea di una futura Porsche elettrica. In altra sede Arno Antlitz, cfo di Volkswagen AG, aveva giustificato la revisione degli investimenti in quanto l’azienda dovrà ancora investire sia nei motori a combustione che nei nuovi modelli elettrici. Un doppio onere che non si applicherà più quando sarà attuata la fine dei motori Ice.