Grinta Alfa Romeo: una 33 Stradale come negli anni ‘70

Un mito che ritorna, circa cinquant’anni dopo. Si chiama 33 Stradale la nuova supersportiva di Alfa Romeo e si ispira alla celebre icona degli anni settanta. Due posti secchi, linee da coupé, trazione posteriore e un motore termico biturbo 3 litri V6 da 620 cv, o in alternativa un motore elettrico con 750 cv e un’autonomia di 450 km. La vettura – sviluppata insieme al pilota di F1 Valtteri Bottas – presenta un telaio in alluminio e monoscocca in fibra di carbonio (come il tetto), il cambio DCT a 8 rapporti, il differenziale elettronico a slittamento limitato, gli ammortizzatori attivi con sollevatore dell’avantreno e un sistema idraulico che consente di sollevare l’asse anteriore di 50 mm per superare dossi e ostacoli.

Il frontale è muscoloso con gruppi ottici su base ellittica che inglobano due prese d’aria e lo scudetto tridimensionale in fibra di carbonio. Lateralmente si fanno apprezzare le porte a farfalla, il tetto in vetro e due ulteriori prese d’aria. Dietro spiccano una coda tronca, la grafica a “V” e fanali tondi. Lunga 4,64 metri, vanta un coefficiente aerodinamico pari a 0.375. Minimal-tech gli interni, con volante senza pulsanti, sedili avvolgenti, un layout di concezione aeronautica, due allestimenti (Tributo e Alfa Corse) e tre colori disponibili. Sarà prodotta in soli 33 esemplari, con un prezzo compreso tra 1 e 1,5 milioni di euro. Prime consegne previste a dicembre 2024 e un livello di personalizzazione estremo.