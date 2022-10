Accordo raggiunto tra Alpine e Gasly: atteso per sabato l'annuncio ufficiale

E alla fine sarà Pierre Gasly il sostituto di Fernando Alonso nel team Alpine 2023. Tutto come era stato previsto nelle scorse settimane. L'annuncio è atteso per domani, sabato, nel pieno del weekend di Suzuka. Sarà dunque una vera nazionale francese la Alpine, con il confermato Esteban Ocon e il nuovo arrivato Gasly, liberatosi dal contratto Red Bull via Alpha Tauri. Otmar Szafnauer e Laurent Rossi hanno dunque rimediato al meglio alla pessima situazione che si era creata nei primi giorni di agosto, con Alonso che aveva deciso di passare in Aston Martin e Oscar Piastri, allevato in Alpine, accasatosi in McLaren con tutte le polemiche che ne sono conseguite.

Gasly, 26enne di Rouen, ha già all'attivo 103 Gran Premi disputati e una clamorosa vittoria con l'Alpha Tauri ottenuta a Monza 2020. Con il team di Faenza si è anche piazzato secondo a San Paolo 2019 e terzo a Baku 2021. Dopo la vittoria nel campionato GP2, l'attuale F2, del 2016 (in precedenza aveva fatto sua la Eurocup Renault del 2013 che lo aveva portato a essere Junior Red Bull), ha debuttato in F1 alla fine del 2017 con la Toro Rosso. Promosso in Red Bull per la stagione 2019, Gasly ha deluso le attese e nel mese di agosto di quell'anno è stato retrocesso in Toro Rosso, sostituito da Alexander Albon.

Ora per lui inizia una nuova avventura in F1, al di fuori dell'ombrello Red Bull che ha accompagnato gran parte della sua carriera. Con Ocon, anche lui 26enne e vincitore di un Gran Premio nel 2021 con la Alpine, formerà una coppia di giovani piloti francesi che non potrà che inorgoglire il gruppo Renault e tutto il movimento transalpino del motorsport. Col passaggio di Gasly in Alpine, si attende quindi la mossa dell'Alpha Tauri e tutto lascia indicare che sia Nyck De Vries il candidato numero uno.