Iveco Group, nel primo trimestre utile in lieve calo a 22 mln. Ricavi stabili 3,367 mld

Nei tre mesi l'Ebit consolidato si è attestato a 96 milioni (in calo di 24 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso), di cui l'Ebit delle attività industriali è pari a 64 milioni (in calo di 21 milioni). L'utile netto adjusted, appunto pari a 153 milioni, esclude la perdita ante e post imposte pari a 115 milioni di euro derivante dalla sottoscrizione dell’accordo definitivo per il trasferimento di proprietà del business Fire Fighting. Gli oneri sono stati pari a 21 milioni (contro 72 milioni nel primo trimestre 2023), in diminuzione anno su anno “principalmente grazie a un minor impatto del tasso di cambio e del costo delle coperture in Argentina, quale risultato della strategia di copertura implementata, nonché al miglioramento dell’impatto della contabilità per iperinflazione argentina”.

Free cash flow delle attività industriali è stato negativo per 436 milioni (sopra le stime per un dato negativo per 576 milioni e contro un valore negativo per 546 milioni nel primo trimestre 2023), “in linea con il nostro assorbimento stagionale del capitale di funzionamento”. La liquidità disponibile era pari a 4,685 miliardi al 31 marzo 2024, in diminuzione di 63 milioni rispetto al 31 dicembre 2023, inclusi 2 miliardi di linee di credito disponibili. All’assemblea degli azioisti del 17 aprile è stato approvato il pagamento di un dividendo di 0,22 eur per azione, per un totale di 59 milioin, ed è stato autorizzato un buyback per un massimo di 130 milioni.