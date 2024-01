Al giro di boa, Aprilia è in testa alla Africa Eco Race. Cerutti terzo nella quinta tappa mantiene leadership classifica

L’Africa Eco Race arriva al giro di boa e Aprilia Tuareg continua a comandare la classifica generale: con tre vittorie di tappa su cinque finora disputate, Jacopo Cerutti e la bicilindrica italiana sono due in testa al rally africano sin dalle prime battute. La quinta tappa, l’ultima prima della giornata di riposo, da Fort Chacal a Dakhla, ha visto un’altra bella battaglia sul filo dei minuti tra la Tuareg di Cerutti e le due Yamaha di Alessandro Botturi e Pol Tarres, dirette rivali in classifica.

Riuscito a ricongiungersi con Tarres dopo un errore di navigazione, Cerutti ha poi controllato i rivali giungendo al traguardo insieme a loro, chiudendo la frazione al terzo posto con un distacco minimo. Il vantaggio di Cerutti in classifica è ora di 4’15« su Botturi, e di 4’45» su Tarres. Bilancio positivo anche per l’esordiente Francesco Montanari, a cui è affidata la seconda Aprilia Tuareg. Il settimo posto di giornata gli consente di scalare un’altra posizione in classifica generale, che lo vede ora settimo. Il tragitto verso Dakar riprenderà lunedì 8 gennaio, con la prima frazione in Mauritania, da Dakhla a Chami, 635 km di cui 205 di speciali cronometrate.