Alpine, anche l’Endurance oltre la F1. Il prototipo A424 LMDH sta effettuando i test per essere pronto a esordire nel Wec

JEREZ - Alpine è il marchio francese che ha legato indissolubilmente la sua storia nel mondo delle competizioni. Fin dalla sua nascita, nel 1955, la Casa di Dieppe ha sempre costruito vetture destinate al mondo delle corse o realizzate per una clientela sportiva. Una storia fatta di successi sia in circuito, fra tutte la vittoria nella 24 Ore di Le Mans nel 1978 con la A422, che nei rally con l’iconica A110. Riallacciando il filo con la tradizione, Alpine è recentemente tornata a rivestire il ruolo di marchio sportivo del gruppo Renault. Una scelta fortemente voluta dal ceo Luca de Meo che ha innanzitutto puntato sulla F1, massima espressione del motorsport, per rilanciare il blasone del brand francese a livello mondiale. Sfruttando la popolarità del campionato, Alpine punterà a evolversi passando da costruttore di nicchia, su suolo europeo, a marchio globale espandendosi anche nei mercati asiatici e americani. Come sottolineato dallo stesso de Meo, pur restando fedele alla tradizione, il futuro del marchio sarà esclusivamente elettrico. Una strategia precisa che prevede, a partire dal prossimo anno, il lancio di ben 7 modelli fino al 2030.

Oltre a reinterpretare in chiave moderna le auto che hanno fatto la storia del marchio, quali la Renault 5 e la A110, si punterà anche su Suv e Crossover. Proprio in quest’ottica va letto l’ingresso di Alpine, a partire dalla prossima stagione, nel Mondiale Endurance. Il FIA WEC sta vivendo una vera e propria età dell’oro, tanto da divenire il campionato con il più alto numero di Case automobilistiche coinvolte. Proprio il marchio francese sarà l’unico, assieme a Ferrari, a essere impegnato su due fronti andando ad affiancare l’impegno in F1 con l’Endurance.

Obiettivo ambizioso che vede Bruno Famin, Direttore Alpine Motorsport, coordinare entrambi i programmi. La A424 LMDh, prototipo nato su telaio Oreca e spinto dal V6 monoturbo Mecachrome, sta macinando chilometri in vista del debutto in Qatar che il prossimo marzo aprirà la stagione. Non solo in pista, in fabbrica lavorano all’unisono la divisione F1 con quella Endurance per sviluppare il motore e la componente ibrida. Alpine è, tutt’oggi, uno di quei pochi marchi in grado di saper toccare le giuste corde degli appassionati. Vedere il blu, che sia su una monoposto o su un prototipo, sfrecciare lungo il nastro d’asfalto di un circuito suscita sempre una forte emozione. Nata nel mondo delle competizioni, la rinascita della Casa francese passa nuovamente attraverso il motorsport.