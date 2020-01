Bentley Continental GT alla GP Ice Race 2020 con Catie Munnings al volante

ZELL AM SEE – La Bentley monta pneumatici chiodati (Pirelli) e inforca gli sci. Lo fa in Austria, a Zell am See, dove nel fine settimana si corre una sorta di rally su un anello ghiacciato. Il costruttore del gruppo Volkswagen ha deciso di affidare un modello unico, la Ice Race Continental GT, ad una 22enne pilota britannica Catie Munnings, conduttrice televisiva e figlia d'arte, il padre è il rallista Chris.

La macchina è un omaggio a quella che ha conquistato il nuovo record per le auto di serie nella cronoscalata di Pikes Peak. E, infatti, monta lo stesso W12 biturbo da 6.0 litri con 635 cavalli di potenza e 900 Nm di coppia accreditato di un'accelerazione da 0 a 100 orari di appena 3,7 secondi. Impensabile che sul ghiaccio austriaco raggiunga anche i 333 all'ora, che sono la sua velocità massima. Non soltanto per le caratteristiche dell'anello, ma perché si esibirà anche nello skijoring, specialità nordica nella quale traina uno sciatore. La Continental “rimorchierà” Sven Rauber.

Lo scorso anno a Zell am See per questa disciplina era stata schierata addirittura una monoposto di Formula E. La Bentley guidata dalla campionessa europea di rally della competizione femminile è stata modificata per affrontare la prova su ghiaccio. Tra le altre cose, il modello è equipaggiato con il sistema attivo anti rollio a 48 Volt. «Ancora non ci credo di poter guidare una Bentley e partecipare ad una gara sul ghiaccio», ha confessato la giovane pilota.

La Ice Race Continental GT ha una carreggiata allargata di 15 millimetri: una soluzione legata ai passaruota che devono poter alloggiare gli pneumatici chiodati Pirelli Scorpion Ice Zero2. L'abitacolo della vettura è stato adeguato con una gabbia di sicurezza ed un impianto antincendio oltre che con sedili sportivi e relative cinture di sicurezza. L'impianto di scarico è griffato Akrapovic, mentre il tetto specifico è frutto della cooperazione con Bomber Ski. L'assetto è stato adattato con una maggiore altezza dal suolo.