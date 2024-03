Gruppo Volkswagen punta su Mobileye per guida automatizzata. Nuove tecnologie per Audi, Bentley, Lamborghini e Porsche

Il Gruppo Volkswagen intensifica la sua collaborazione con Mobileye sul fronte della guida automatizzata. L’intensificazione della partnership porterà nuove funzioni di guida automatizzata nella produzione in serie. Mobileye, in particolare, metterà a disposizione tecnologie per la guida parzialmente e altamente automatizzata basate sulle piattaforme Mobileye SuperVision e Mobileye Chauffeur. In futuro, quindi, le auto dei marchi Audi, Bentley, Lamborghini e Porsche, potranno contare su queste tecnologie per introdurre rapidamente nuove funzioni di guida nelle rispettive gamme, per tutti i tipi di motorizzazioni. Tra queste tecnologie, anche sistemi avanzati di assistenza alla guida su strade ad alta percorrenza e in città, come il sorpasso automatizzato, l’arresto automatico ai semafori rossi e ai segnali di stop e il supporto agli incroci e alle rotatorie.

Inoltre, Mobileye fornirà a Volkswagen Veicoli Commerciali ulteriori componenti tecnologici per la guida autonoma. A lungo termine, il Gruppo Volkswagen intende fare affidamento su un proprio sistema proprietario completo: le partnership con Bosch, Qualcomm e con Horizon Robotics in Cina proseguiranno in modo mirato. Tutti i sistemi di assistenza alla guida saranno basati sulle architetture software sviluppate da Cariad, società del Gruppo Volkswagen. «L’obiettivo - ha commentato Oliver Blume, Ceo del Gruppo Volkswagen e di Porsche AG - è offrire ai nostri clienti in tutto il mondo ottimi prodotti con una tecnologia all’avanguardia. Le nuove funzioni di guida automatizzata aumenteranno significativamente il comfort e la sicurezza, saranno customizzate per i nostri brand e modelli e renderanno ogni viaggio un’esperienza personale e individuale. Mobileye è un ulteriore ottimo partner con cui lavorare al futuro della mobilità».