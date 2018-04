E-Prix Parigi, Vergne in Superpole, il francese della Techeetah precede Bird (DS) e Lotterer

PARIGI - Jean-Eric Vergne ha messo degli ottimi presupposti per ottenere la vittoria nella sua gara di casa. Il francese della Techeetah, infatti, ha conquistato la Superpole dell'E-Prix di Parigi, ottavo round del campionato di Formula E. Vergne è stato il più veloce con il tempo di 1'01"144, rifilando oltre due decimi a Bird (DS Virgin). Terzo Lotterer (Techeetah) davanti a Engel (Venturi) e da Costa (MS&AD Andretti).

Vergne, punta ad approfittare di correre sul tracciato amico Des Invalides per allungare ancora di più in classifica. E l'impressione è che per gli altri sarà dura tenere il suo ritmo visto quanto fatto vedere in qualifica, dove è stato fin da subito il più veloce del gruppo.

Superiorità dovuta anche alla sua Renault, che vola pure nelle mani di Lotterer. L'unico in grado di potergli rendere la vita difficile è Sam Bird, costretto a vincere per non perdere altri punti mondiali. Tutti gli altri avversari più pericolosi, da Rosenqvist a Buemi passando per Di Grassi, dovranno al contrario risalire da lontano. Il primo degli esclusi dalla Superpole è stato proprio Di Grassi, sesto, con D'Ambrosio, Buemi Turvey e Lopez a chiudere la Top 10.