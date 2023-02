F1 Academy, il campionato per piloti donne sarà in griglia di partenza il 28 aprile in Austria

LONDRA - Il campionato femminile di Formula 1 prenderà il via in Austria il 28 aprile dopo l’annuncio di un calendario di 21 gare. I dirigenti della F1 sperano che la nuova serie, chiamata F1 Academy, identificherà la prima donna pilota di Gran Premio da quando l’italiana Lella Lombardi ha gareggiato nel 1976. La stagione inaugurale visiterà sette sedi, con tre gare su ciascuna pista. Il round finale della stagione si svolgerà nel Gran Premio degli Stati Uniti in ottobre. Cinque squadre stanno schierando tre vetture per formare una griglia di 15 piloti. La F1 sovvenzionerà ogni vettura con un budget di £ 130.000 con il pilota tenuto a coprire lo stesso importo e il team a coprire il resto dei costi.

Finora sono stati annunciati sei piloti, tra cui la britannica Jessica Edgar, 17 anni, e la 19enne Abbi Pulling, ex W Series. La W Series, lanciata esclusivamente per le donne nel 2019, ha dovuto abbandonare la sua stagione più recente a causa di problemi finanziari e il suo futuro è in grande dubbio. Questo il calendario 2023 F1 Academy: Austria (Spielberg) 28-29 aprile; Spagna (Valencia) 5-7 maggio; Spagna (Barcellona) 19-21 maggio; Paesi Bassi (Zandvoort) 23-25 giugno; Italia (Monza) 7-9 luglio; Francia (Le Castellet) 29-30 luglio; Stati Uniti (Austin) 20-22 ottobre.