F1, con l'omologazione dei circuiti di Estoril e Portimao, il Portogallo si candida per un GP

Il Portogallo torna a candidarsi per il Mondiale F1. La notizia è passata inosservata nei giorni scorsi, ma gli autodromi di Estoril e Portimao hanno ricevuto dalla FIA l'omologazione di "Grado 1" che permette di poter ospitare Gran Premi. E non è un caso che questa promozione sia avvenuta proprio ora, con Liberty Media a caccia di circuiti per organizzare gare in questa stagione 2020 condizionata dal Coronavirus. Il Portogallo può offrire un buon clima anche nei mesi invernali e soprattutto quella di Portimao è una pista molto interessante e avvincente, anche se non troppo utilizzata dai campionati delle varie categorie europee, ma ha ospitato qualche test F1.

Questa si trova nella regione dell'Algarve, nel sud del Portogallo, vicina a città di mare deliziose come Lagos mentre Estoril, che la F1 l'ha ospitata ininterrottamente dal 1984 al 1996, è a 30 km dalla capitale Lisbona e a due passi dall'omonima cittadina e dalla splendida Cascais, entrambe sul mare. Il circuito di Portimao, in quanto a strutture interne, è sicuramente più moderno di quello di Estoril, lasciato un po' al suo destino negli ultimi anni. Ma la fresca nomina a Grado 1, chissà che non rappresenti l'occasione per fare qualche lavoro che riporti questa pista ai fasti del passato. Con la speranza che Liberty Media raccolga l'invito lanciato dal Portogallo.