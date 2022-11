F1, Domenicali: «Possiamo spingere al cambiamento, useremo carburante sostenibile»

CITTÀ DEL MESSICO - Il penultimo gran premio di Formula 1 si terra il prossimo fine settimana in Brasile, a San Paolo, per poi concludere la stagione ad Abu Dhabi il 20 novembre. In attesa di questi ultimi due appuntamenti, il presidente della F1, Stefano Domenicali, ha spiegato a Afp la sua posizione sul «carburante sostenibile» in risposta alle critiche sull’impronta di carbonio. La Formula 1, che punta ad essere neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2030, e accusata spesso di vivere un paradosso. «Abbiamo una grande responsabilita, la F1 puo spingere al cambiamento su base globale. In futuro utilizzeremo un carburante sostenibile. Siamo un campionato globale, quindi per andare ovunque nel mondo abbiamo un’impronta di carbonio. Ma pensiamo che con il carburante sostenibile questo problema sara risolto.

Abbiamo degli obiettivi e pensiamo di poterli raggiungere prima di allora. Come parte della nostra mobilita, ci sono barche e aerei che non useranno mai l’elettrificazione totale. Quindi utilizzeremo un carburante sostenibile per avere un effetto maggiore. Inoltre, con tutti i promotori, abbiamo un programma per l’utilizzo di energie rinnovabili. In pista, abbiamo i motori ibridi piu efficienti al mondo». Ma le auto di F1 potranno mai essere al 100% elettriche? «Non credo - ha risposto -. Questo sport ha due elementi molto importanti, quello tecnico e quello emotivo. Se non si dispone di questa combinazione, si perde tutto».