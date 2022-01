F1, ecco tutte le date delle presentazioni delle monoposto della stagione 2022

Sei team di Formula 1 hanno reso nota la data di presentazione della monoposto 2022: gli ultimi aggiornamenti arrivano da AlphaTauri e Alpine, che sul finire dello scorso anno si sono contese il quinto posto nel Mondiale Costruttori. La squadra di Faenza toglierà i veli alla sua AT03 il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, come era accaduto due anni fa con la AT01, primo modello prodotto a Faenza dopo il cambio di identità della ex Toro Rosso; l'Alpine, invece, ha scelto di aspettare fino al 21.

A livello cronologico, almeno per adesso, il lancio AlphaTauri sarà il terzo previsto: ad aprire le danze resta sempre l'Aston Martin, il 10 febbraio, a cui seguirà l'indomani la McLaren che nella sede di Woking ha in programma il battesimo di tutte le proprie attività agonistiche: non solo F1, ma anche IndyCar, gare virtuali e la novità Extreme E. Dopo l'AlphaTauri, invece, tocca a Ferrari e Mercedes: la scuderia di Maranello mostrerà la sua macchina, di cui non è ancora stato scelto il nome, il 17 febbraio; il 18, invece, tocca ai campioni costruttori in carica svelare la W13. Come consuetudine, la Mercedes presenterà la sua vettura sul circuito di Silverstone, cogliendo poi l'occasione di effettuare uno shakedown sfruttando la regola del filming day. In coda alla lista, per adesso, l'Alpine: la A522 sarà lanciata a soli due giorni dall'inizio dei test collettivi a Barcellona.

Il calendario delle presentazioni 2022 di Formula 1

10 febbraio - Aston Martin

11 febbraio - McLaren

14 febbraio - AlphaTauri

17 febbraio - Ferrari

18 febbraio - Mercedes

21 febbraio - Alpine