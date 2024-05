TCR Europe: a Zolder Baldan (Audi) e Losonczy (Honda) conquistano la loro prima vittoria

ZOLDER – Fine settimana delle prime volte per il TCR Europe. Il secondo appuntamento stagionale del campionato Turismo continentale ha infatti visto Nicola Baldan, al volante dell’Audi RS3 del Comtoyou Racing, e Levente Losonczy, alfiere della Honda ALM Motorpsort, salire sul gradino più alto del podio per la prima volta. Sullo storico tracciato belga si è potuto assistere a un lotta serrata anche ai piani alti della classifica generale, con Franco Girolami e Aurélien Comte che sono usciti da Zolder appaiati in prima posizione.

Gara 1 ha visto Baldan, autore della pole, mantenere la prima posizione su Comte allo spegnimento dei semafori. Il padovano, già campione TCR Italy 2017, ha quindi allungato creando subito un margine di sicurezza nei confronti del francese. Comte non si è dato per vinto e, preservando gli pneumatici, si è rifatto sotto nelle ultime tornate. Sfruttando tutta la sua esperienza, Baldan ha quindi gestito il ritorno del pilota Cupra conquistando la sua prima vittoria nel TCR Europe, arrivata proprio alla sua trentesima partenza nel campionato. Beffato allo start da Girolami, Ruben Volt ha poi risposto all’argentino sorpassandolo al decimo giro per ottenere il terzo posto.

Complice la zavorra sulla sua Cupra Leon, per aver conquistato la vittoria a Vallelunga, Girolami si è quindi dovuto accontentare del quarto posto precedendo il suo compagno di squadra Viktor Davidovski, il quale alla partenza ha beffato Ignacio Montenegro. Il pilota della Honda griffata ALM Motorsport è poi stato sorpassato anche da Viktor Andersson, al volante della Lynk & Co, chiudendo settimo. Ottavo posto per Rubén Fernández che ha preceduto suo fratello Felipe Fernández e Losonczy. Sfortunato il pilota di casa Giovanni Scamardi scivolato in fondo alla classifica per colpa di una foratura.

Gara 2, complice l’asfalto ancora umido per via dell’abbondante pioggia caduta in precedenza a Zolder, ha visto Losonczy non approfittare della pole. Scattato in prima posizione, vista l’inversione dei primi dieci in griglia, l’ungherese è scivolato al terzo posto venendo sopravanzato da Felipe Fernández e Scamardi. Scatenato, il belga ha poi avuto la meglio anche sul pilota della Honda prendendo il comando della gara. Subito il sorpasso, Fernández si scomposto lasciando un varco aperto in cui si è inserito Losonczy. L’ungherese della Honda ha poi ricucito il gap nei confronti di Scamardi sorpassandolo al sesto giro.

Il belga, in crisi con i freni della sua Cupra, ha poi perso ulteriore terreno venendo al contatto con Davidovski. I due sono finiti nella ghiaia richiamando l’ingresso della safety car. Alla ripartenza Losonczy si è involato verso la sua prima vittoria nel TCR Europe. Nel mentre Volt ha sopravanzato Girolami, risalito in precedenza al secondo posto sfruttando le disavventure altrui, per regalare la prima doppietta stagionale all’ALM Motorsport. Girolami, terzo, ha preceduto Felipe Fernández e Comte, bravo a recuperare terreno dopo essere partito da centro gruppo. Chiamato a una difficile rimonta, Baldan ha chiuso in settima posizione alle spalle di Montenegro.

Il prossimo appuntamento stagionale del TCR Europe andrà in scena tra due settimane sul circuito austriaco del Salzburgring.

TCR Europe a Zolder: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2