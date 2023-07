Calendario 2024, GP a quota 24. Torna la Cina. In Bahrain e Arabia si correrà di sabato, a Suzuka ad aprile

Ufficiale il calendario 2024 che punta a ottimizzare i grandi spostamenti: ravvicinate le gare in Australia, Giappone e Cina, con quest’ultima che torna tra le 24 tappe in programma (2019 l’ultima volta). Il via il 2 marzo in Bahrain, dove per il Ramadan si correrà di sabato così come in Arabia. Imola a maggio, Monza a inizio settembre. A Suzuka non si correrà più in autunno ma ad aprile. Il campionato si chiuderà l’8 dicembre ad Abu Dhabi.

Ecco i 24 Gp:

1. BAHRAIN, 3 MARZO 2024

2. ARABIA SAUDITA, 10 MARZO

3. AUSTRALIA, 24 MARZO

4. GIAPPONE, 7 APRILE

5. CINA, 21 APRILE

6. USA (MIAMI), 5 MAGGIO

7. ITALIA (IMOLA), 19 MAGGIO

8. MONACO, 26 MAGGIO

9. CANADA, 9 GIUGNO

10. SPAGNA, 23 GIUGNO

11. AUSTRIA, 30 GIUGNO

12. GRAN BRETAGNA, 7 LUGLIO

13. UNGHERIA, 21 LUGLIO

14. BELGIO, 28 LUGLIO

15. OLANDA, 25 AGOSTO

16. ITALIA (MONZA), 1 SETTEMBRE

17. AZERBAIJAN, 15 SETTEMBRE

18. SINGAPORE, 22 SETTEMBRE

19. USA (AUSTIN), 20 OTTOBRE

20. MESSICO, 27 OTTOBRE

21. BRASILE, 3 NOVEMBRE

22. USA (LAS VEGAS), 23 NOVEMBRE

23. QATAR, 1 DICEMBRE

24. ABU DHABI, 8 DICEMBRE