Felipe Massa incontra i fan sabato a Roma per una sfida ad alta velocità

ROMA – Il pilota che aveva sfidato il falco pellegrino, l'animale più veloce del pianeta (fino a 350 km/h in picchiata), si lascerà sfidare dagli appassionati di Formula E al simulatore. Succederà sabato 30 marzo presso il Centro Commerciale Porta di Roma attorno a mezzogiorno. L'ex ferrarista brasiliano Felipe Massa, ingaggiato dalla monegasca Venturi, sarà il protagonista del “Meet & Greet”.



Non capita tutti i giorni di poter competere con un pilota che ha vinto 11 Gran Premi, tutti con la Rossa di Maranello. Massa sarà a disposizione non solo per una sessione di autografi, ma si cimenterà al simulatore della Gen2, la monoposto che ha debuttato in questa quinta stagione del mondiale elettrico. Alcuni fortunati appassionati potranno provare a migliorare il suo crono.

L'evento anticipa di due settimane l'atteso ePrix di Roma, che si corre il 13 aprile e che costituisce la prima tappa europea del campionato. È la seconda volta che la Città Eterna ospita la Formula E: l'anno scorso sul circuito dell'Eur si era imposto Sam Bird. In occasione dell'evento, presso il punto informazioni sul campionato sarà possibile ritirare i codici per scaricare il voucher di accesso alle aree prato.

Tra il 28 ed il 31 marzo, sempre presso il Centro Commerciale Porta di Roma, in via Alberto Lionello 201, l’Aeronautica Militare celebra i 96 anni della propria costituzione con piloti e tecnici che incontrano la gente e aeroplani, simulatori di volo e molto altro in esposizione. Nell'ambito della collaborazione con la Formula E le Frecce Tricolori si esibiranno il 13 aprile durante ll'ePrix “stendendo” in aria il più lungo tricolore del mondo.