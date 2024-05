Nissan riporta un italiano al volante di una monoposto elettrica: Gabriele Mini guida nei Rookie Test a Berlino

BERLINO – La Nissan riporta un pilota italiano al volante di una monoposto di Formula E. È il 19enne palermitano Gabriele Mini, membro della Academy di Alpine (uno dei marchi di Renault, che fa parte dell'Alleanza automobilistica franco nipponica) e seguito da Nicolas Todt, figlio dell'ex numero uno della Formula 1 e della scuderia Ferrari. Mini è stato l'italiano più giovane ad essersi imposto nella Formula 4: quando l'aveva vinta aveva solo 15 anni. La guida siciliana sarà fra i protagonista della giornata di test riservata dal mondiale elettrico ai debuttanti nella giornata di lunedì, dopo gli ePrix 9 e 10 della decima stagione che si corrono sabato e domenica. L'altro rookie è il brasiliano Caio Collet, che aveva già girato nella brevissima sessione di Misano Adriatico.

Anche l'ultimo italiano che avevo preso parte ai test per i debuttanti era stato schierato da Nissan: Luca Ghiotto aveva girato l'ultima volta a Valencia, prima dell'avvio della stagione, ma poi le strade del costruttore giapponese e del pilota veneto si sono separate. Tommaso Volpe, numero uno delle operazioni della casa di Yokohama in Formula E, ha parlato di Mini come di «un pilota molto promettente». Il manager aveva giudicato in maniera estremamente positiva le sinergie interne all'Alleanza per dare «queste opportunità ai giovani». Per Volpe si tratta non soltanto di giocare un ruolo nello sviluppo della carriera professionali dei piloti, ma anche di «gettare le basi per potenziali collaborazioni future».

«Sono molto felice di testare la Nissan e-4Oorce 04 per la prima volta a Berlino – aveva dichiarato Mini in occasione dell'ufficializzazione del suo nome fra i rookie - Sarà una grande occasione per scoprire la vettura e per mettermi alla prova su una tipologia diversa di monoposto. Non vedo l'ora di dare il massimo e di imparare di più su questa categoria di corse». Il siciliano ha anche ringraziato Alpine e Nissan «per la fiducia e per questa entusiasmante opportunità».

Per trovare un italiano in gara occorre risalire all'ottava stagione, quando Antonio Giovinazzi, in arrivo dalla F1, era stato ingaggiato dalla Dragon Penske. Il pugliese aveva chiuso il campionato con un 14° posto come miglior piazzamento. Dopo la delusione elettrica, l'anno dopo era arrivata la soddisfazione ibrida con la Ferrari, il successo nella 24h di Le Mans del centenario. Prima di lui, nella quarta stagione, aveva corso Luca Filippi, oggi commentatore per Mediaset, sotto contratto con la Nio: un punto in classifica per lui.