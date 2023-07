Qualifica Gp Austria, Verstappen batte Leclerc di un soffio e si prende la pole. Sainz è terzo

48 millesimi, un nulla, hanno separato Max Verstappen, autore della sesta pole stagionale (la quarta consecutiva), da una Ferrari a dir poco splendente, quella di Charles Leclerc. Il campione del mondo della Red Bull-Honda ha segnato il tempo di 1'04"391, il monegasco 1'04"439. Ma non è tutto qui perché la Ferrari è anche terza con Carlos Sainz, 1'04"581. Piccoli, ma significativi passi in avanti per il team di Maranello, che proprio sul circuito austriaco ha portato novità importanti nel fondo vettura e nell'ala anteriore, ulteriori miglioramenti che si aggiungono a quelli provati in altre occasioni.

E' stata una qualifica molto difficile perché la direzione gara non ha perdonato nulla con i track limits. Sotto i riflettori, l'ultima curva veloce a sinistra, in discesa. Pochi centimetri oltre la linea bianca ed ecco che il tempo veniva cancellato. Ne hanno fatto le spese in tanti, in particolare Sergio Perez con la seconda Red Bull, per la quarta volta consecutiva escluso dal Q3 nonostante sia al volante della RB19, la monoposto più veloce del campionato. Una crisi incredibile quella del messicano, che soltanto un paio di mesi fa appariva in grado di mettere i bastoni tra le ruote del compagno di squadra.

Dunque, nel Gran Premio di domenica, Verstappen dovrà guardarsi da un Leclerc carico come non mai stando attento anche a Sainz. Sarà senza la difesa di Perez l'olandese, dovrà vedersela da solo contro le due Ferrari e ci sarà da divertirsi. Non va dimenticato che proprio sul circuito austriaco la Ferrari ha colto l'ultimo successo un anno fa.

Dove ha avuto la meglio Verstappen rispetto a Leclerc? Nel primo settore, nel secondo push, la differenza a vantaggio del pilota Red Bull è stata di 36 millesimi, 16"300 contro 16"336. Nel secondo settore, Leclerc è stato più veloce, 28"686 mentre Verstappen ha ottenuto 28"732. Nella parte finale invece, Max è passato in 19"339, Charles in 19"417. Sainz nel primo settore è stato velocissimo, 16"304, nel secondo era in linea con 28"785, ma ha perso nel tratto conclusivo affrontato in 19"492.

Sainz sarà in seconda fila con Lando Norris. La McLaren ha rivoluzionato la propria MCL60 decisamente deludente nelle precedenti corse e il risultato del lavoro svolto è ora sotto gli occhi di tutti, anche se segnali di crescita si erano già visti nella qualifica di Montmelò quando l'inglese aveva colto il terzo tempo. Oscar Piastri, rimasto con la vettura standard, è 13esimo. Non può essere contento Lewis Hamilton, soltanto quinto con una Mercedes versione B che non vuole "esplodere". George Russell non ha neanche passato il Q2 ed è 11esimo.

Delusione anche in casa Aston Martin-Mercedes. Lance Stroll ha addirittura fatto meglio di Fernando Alonso, seppur per pochi millesimi, dato che conferma come lo spagnolo oggi non sia stato particolarmente efficace. Stroll è sesto, Alonso è settimo. Ancora una notevole prestazione per Nico Hulkenberg con la Haas-Ferrari, ottavo. Male invece, Kevin Magnussen che è rimasto intrappolato nel Q1. Nono Pierre Gasly con la Alpine-Renault che ha Esteban Ocon 12esimo, ancora bene Alexander Albon, decimo con la Williams-Mercedes che sta crescendo sempre più dopo la bella prova offerta in Canada.

Non bene la Sauber-Ferrari e l'Alpha Tauri-Honda, soprattutto con Nyck De Vries, sempre sulla graticola e classificatosi tristemente in ultima posizione. Neanche i consigli ricevuti dal connazionale Verstappen lo hanno aiutato. Male pure il rookie Logan Sargeant, che sta faticando più del previsto in questa fase del campionato.

Venerdì 30 giugno 2023, qualifica

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'04"391 - Q3

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'04"439 - Q3

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'04"581 - Q3

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'04"658 - Q3

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'04"819 - Q3

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'04"893 - Q3

7 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'04"911 - Q3

8 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'05"090 - Q3

9 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'05"170 - Q3

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'05"823 - Q3

11 - George Russell (Mercedes) - Q2

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - Q2

13 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'05"605 - Q2

14 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'05"680 - Q2

15 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 2'06"688 - Q2

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'05"974 - Q1

17 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'05"818 - Q1

18 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'05"948 - Q1

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'05"971 - Q1

20 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'05"974 - Q1