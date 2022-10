GP di Austin, prove libere 1: Sainz comincia bene, batte Verstappen e Hamilton

Carlos Sainz è stato il più veloce nel primo turno di prove libere del GP degli USA sul bel circuito di Austin, nel Texas. Lo spagnolo ha subito trovato un eccellente feeling con il tracciato concludendo in 1'36"857 ed ha preceduto la Red Bull-Honda del neo campione del mondo Max Verstappen, 1'37"081 il suo crono. Buon terzo Lewis Hamilton con la Mercedes, a quasi mezzo secondo dalla vetta. Sorprendente il quarto posto della Aston Martin-Mercedes di Lance Stroll che si è messo alle spalle Sergio Perez con la seconda Red Bull, che come ormai ci ha abituato inizia i weekend dei Gran Premi col freno a mano tirato. L'Alpine-Renault è sesta con Fernando Alonso davanti a George Russell, apparso un po' più in difficoltà rispetto ad Hamilton. Nella top 10 ha concluso Pierre Gasly con una Alpha Tauri-Honda che pare adattarsi bene ad Austin, poi la McLaren-Mercedes di Lando Norris e Sebastian Vettel.

Sono stati ben quattro i piloti rookie scesi in pista in questa sessione. La Ferrari ha portato sulla F1-75 di Charles Leclerc il russo con passaporto israeliano Robert Shwartzman. L'ex vice campione F2 2021 ha totalizzato 21 giri e quando stava concludendo il suo giro finale con gomme soft è stato rallentato nell'ultima curva da un distratto Verstappen. Shwartzman ha così dovluto alzare il piede e da un ipotetico tempo che lo poteva collocare attorno alla decima posizione, lo ritroviamo 16esimo.

Con la McLaren di Daniel Ricciardo ha invece debuttato nell'ambito di un Gran Premio lo spagnolo Alex Palou, già campione Indycar 2021. La sua carriera prosegue in USA, ma questa occasione è stata molto importante per Palou e chissà che nel corso del 2022 non ne possa avere altre. Anche per lui 21 tornate e il 17esimo tempo finale. Con la Sauber Alfa Romeo-Ferrari ha debuttato l'attuale secondo nel campionato F2, Theo Pourchaire. Il francese ha totalizzato 19 giri chiudendo 18esimo davanti alla Williams-Mercedes dell'americano Logan Sargeant, anche lui alla prima volta nel contesto di un GP. Ma tra tutti coloro che hanno debuttato oggi, Sargeant è l'unico che ha grosse chance per correre in F1 il prossimo anno proprio con la Williams. Attualmente terzo in F2, deve concludere tra i primi cinque il campionato per ottenere la super licenza.

Con la Haas-Ferrari, dopo l'apparizione di Monza, si è rivisto Antonio Giovinazzi, ma l'italiano ha commesso un grave errore dopo appena 4 giri andando in testacoda e urtando le protezioni. E' riuscito, a fatica, a ripartire e nel farlo ha danneggiato la frizione non potendo così proseguire il turno con grande disappunto di Gunther Steiner. Non una bella figura per Giovinazzi (considerando anche il lavoro svolto dai rookie sopra citati) e se sperava di poter ottenere il sedile Haas per il 2023, questa "performance" lo pone in grave difficoltà per il futuro.

Venerdì 21 ottobre 2022, libere 1

1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'36"857 - 18 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'37"081 - 14

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'37"332 - 19

4 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'37"460 - 23

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'37"515 - 18

6 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'37"713 - 24

7 - George Russell (Mercedes) - 1'37"802 - 23

8 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'37"810 - 24

9 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'37"856 - 22

10 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'38"041 - 25

11 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'38"102 - 24

12 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'38"276 - 21

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'38"422 - 21

14 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'38"898 - 23

15 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'38"922 - 20

16 - Robert Shwartzman (Ferrari) - 1'38"951 - 21

17 - Alex Palou (McLaren-Mercedes) - 1'39"911 - 21

18 - Theo Pourchaire (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'40"175 - 19

19 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'40"325 - 23

20 - Antonio Giovinazzi (Haas-Ferrari) - 1'43"063 - 4