GP di Baku, prove libere 2: la Ferrari passa in testa con Leclerc battendo le due Red Bull

Charles Leclerc risponde a Sergio Perez conquistando la prima posizione nel secondo turno di prove libere del GP di Baku. Rispetto al turno della mattina, i tempi sono scesi sensibilmente, oltre un paio di secondi, grazie anche a un maggiore grip derivato dalla qualifica della F2 e a un tracciato sempre più rapido. Ricordiamo che il circuito ricavato per le strade di Baku, è cittadino e dunque al mattino l'asfalto è sempre sporco e scivoloso. Quello che non è cambiato è il fenomeno del porpoising sul lungo rettifilo di arrivo, fastidioso per i piloti e imbarazzante per la F1 vedere le monoposto saltellare come grilli furiosi.

Leclerc con le gomme soft ha concluso in 1'43"224 mentre Perez, secondo, ha realizzato il tempo di 1'43"472, un distacco di 248 millesimi. Anche in questa sessione, il vincitore di Montecarlo si è messo dietro il compagno di squadra in Red Bull, Max Verstappen, terzo in 1'43"580. Non è stato ficcante Carlos Sainz, soltanto quinto in 1'44"274, a oltre un secondo da Leclerc e sopravanzato dalla Alpine-Renault di un Fernando Alonso che a Baku ha iniziato con un gran ritmo il weekend. Si sta comportando bene anche l'Alpha Tauri-Honda, sesta con Pierre Gasly e ottava con Yuki Tsunoda. Vedremo se riuscirà a confermarsi su questi livelli anche in qualifica senza perdere il passo come accaduto in altre occasioni.

Tra le due Alpha Tauri, spunta la Mercedes di George Russell, ottavo e sempre alle prese con il fenomeno del porpoising. In difficoltà Lewis Hamilton, 12esimo e arrabbiato. Esteban Ocon con la seconda Alpine è nono davanti a una McLaren-Mercedes che non riesce a graffiare ed è decima con Lando Norris e 14esima con Daniel Ricciardo, che anche in questa giornata non sembra aver cambiato il passo. La Aston Martin-Mercedes è 11esima con Sebastian Vettel, la Sauber Alfa Romeo-Ferrari è rimasta ancorata nelle retrovie come la Williams-Mercedes e la Haas-Ferrari.

Non sono mancati gli errori in questa sessione. Alla curva 1 è arrivato lungo Vettel, Ocon ha timbrato con la gomma posteriore sinistra uno dei muretti del tracciato, Leclerc, Perez, Stroll e Sainz sono finiti nelle vie di fuga. Imbarazzante l'errore di Alexandre Albon con la Williams che ha colpito inspiegabilmente, in piena velocità, il muretto a fianco pista in una veloce curva a destra, precisamente la 17.

Venerdì 10 giugno 2022, libere 2

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'43"224

2 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'43"472

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'43"580

4 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'44"142

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'44"274

6 - PIerre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'44"315

7 - George Russell (Mercedes) - 1'44"548

8 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'44"567

9 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'44"609

10 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'44"771

11 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'44"781

12 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'44"874

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'44"874

14 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'45"059

15 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'45"115

16 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'45"264

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'45"588 -

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'46"397

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'46"425

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'47"218