GP di Melbourne, prove libere 2: si accende la sfida tra Leclerc e Verstappen, Sainz terzo, crollo Mercedes

Ha voluto fare un giro in più, con le soft, rispetto a quanto programmato con la squadra, e proprio in quella tornata Charles Leclerc ha trovato il miglior tempo della seconda sessione del GP di Australia. Il pilota della Ferrari ha fermato i cronometri sul tempo di 1'18"978 saltando in testa alla classifica davanti al compagno Carlos Sainz, 1'19"376, che nella prima sessione aveva comandato il gruppo. Ma Max Verstappen non è stato a guardare e come capita ormai sempre in questo avvio di stagione, ha messo la sua Red Bull-Honda in mezzo alle due Ferrari. L'olandese è quindi secondo in 1'19"223 a 245 millesimi da Leclerc.

La Ferrari quindi continua a dettare il passo tra Sakhir, Jeddah ed ora anche Melbourne. Solidità, affidabilità, velocità, sono le caratteristiche della F1-75 che sta mettendo in crisi la Red Bull, pur vincitrice in Arabia Saudita. Sergio Perez è partito al rallentatore, come spesso gli accade, ed è quinto in 1'19"658 preceduto da un ottimo Fernando Alonso che ha portato l'Alpine-Renault in quarta piazza in 1'19"537. L'Alpine è risultata una delle monoposto con la maggior punta di velocità massima e lo conferma anche la sesta posizione di Esteban Ocon. Si difende ancora la Sauber Alfa Romeo-Ferrari, settima con Valtteri Bottas nonostante un innocuo lungo alla prima curva. E' invece 15esimo il suo compagno Guan Yu Zhou. Segnali di ripresa per la McLaren-Mercedes, con due monoposto in top 10: Lando Norris è ottavo, Daniel Ricciardo decimo. Pierre Gasly è nono con l'Alpha Tauri-Honda mentre il suo compagno Yuki Tsunoda ha fatto arrabbiare Sainz e Perez per averli ostacolati.

A picco la Mercedes: George Russell è 11esimo e Lewis Hamilton 13esimo. Tante le correzioni dei due piloti di Toto Wolff a dimostrazione che la W13 non è assolutamente migliorata rispetto a Jeddah. In Haas-Ferrari se la stanno prendendo comoda, l'incidente di Mick Schumacher nella qualifica di Jeddah ha avuto il suo peso nel budget della squadra che a Melbourne non ha potuto portare un telaio di scorta. Quindi, massima accortezza da parte di Kevin Magnussen e dello stesso Schumacher. Male l'Aston Martin-Mercedes, con Sebastian Vettel fermo ai box per tutta la sessione per il problema tecnico che lo ha fermato nel primo turno. Un rientro traumatico per lui dopo aver saltato Sakhir e Jeddah per Covid. E Vettel è pure a rischio multa per essere tornato ai box con un motorino "rubato" a un commissario di pista percorrendo la pista. Nessun pericolo e Vettel ne ha approfittato per prendersi un po' di applausi. In crisi anche la Williams-Mercedes molto lontana dagli exploit dello scorso anno.

Venerdì 8 aprile 2022, libere 2

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'18"978 - 27 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'19"223 - 22

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'19"376 - 27

4 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'19"537 - 22

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'19"658 - 20

6 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'19"842 - 25

7 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'20"055 - 25

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'20"100 - 24

9 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"142 - 27

10 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'20"203 - 24

11 - George Russell (Mercedes) - 1'20"212 - 25

12 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"424 - 30

13 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'20"521 - 23

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"611 - 28

15 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'21"063 - 23

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'21"191 - 23

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'21"912 - 28

18 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'21"974 - 22

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'22"307 - 24

20 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - no time - 0