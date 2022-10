Gp di Suzuka, prove libere 3: Verstappen al comando nella casa della Honda

Finalmente non piove a Suzuka e nel terzo turno libero i piloti hanno potuto provare le varie mescole delle gomme slick. Sulla pista di casa, presa d'assalto dal pubblico che ha riempito le tribune, la Honda ha proiettato Max Verstappen e la Red Bull in prima posizione nel terzo turno libero. Soltanto nel finale, l'olandese ha sopravanzato le due Ferrari che avevano comandato la classifica con Carlos Sainz, a lungo primo, e Charles Leclerc. Se i due piloti del team di Maranello erano vicini e separati da pochi millesimi, Verstappen ha "strappato" lasciando a 0"294 millesimi Sainz. Un campanello di allarme per la qualifica.

L'Alpine-Renault anche con la pista asciutta si è messa in evidenza con Fernando Alonso, brillante quarto mentre Esteban Ocon ha concluso nono. Sergio Perez come ormai ci ha abituato, è partito in salita realizzando il quinto tempo a 8 decimi dal compagno di squadra Verstappen. Le due Mercedes, velocissime con la pioggia (prevista per il Gran Premio), con le soft non hanno particolarmente impressionato con George Russell sesto e Lewis Hamilton settimo rispettivamente a 8 e 9 decimi dalla vetta. In top 10 la McLaren-Mercedes di Lando Norris. Proseguirà fino all'ultima gara della stagione il duello con la Alpine per la caccia al quarto posto nel campionato costruttori.

Sessione difficile per l'Alpha Tauri con l'idolo del Giappone, Yuki Tsunoda, appena 17esimo e Pierre Gasly addirittura ultimo. Il francese, come anticipato ieri, è stato ufficialmente nominato, prima dell'avvio della sessione, pilota Alpine per la prossima stagione mentre il suo sostituto sarà Nyck De Vries. Senza pioggia, Kevin Magnussen non ha potuto fare miracoli e con la Haas-Ferrari è sceso 15esimo dopo il brillante quinto tempo di venerdì. Subito dietro di lui il compagno Mick Schumacher che si è fatto perdonare il brutto errore a primo turno concluso.

Sabato 8 ottobre 2022, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'30"671 - 22 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'30"965 - 27

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'30"980 - 27

4 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'31"320 - 20

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'31"514 - 25

6 - George Russell (Mercedes) - 1'31"530 - 28

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'31"589 - 25

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"747 - 27

9 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'31"750 - 22

10 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"838 - 25

11 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'31"860 - 28

12 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"946 - 26

13 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'31"971 - 24

14 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'32"222 - 25

15 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'32"290 - 23

16 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'32"366 - 24

17 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'32"377 - 26

18 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'32"385 - 24

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'32"868 - 26

20 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'32"881 - 24