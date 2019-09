Gp Singapore, Verstappen guida prime libere davanti a Vettel. Problemi per Leclerc

SINGAPORE - Max Verstappen è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp di Singapore di Formula 1. L’olandese, al volante della Red Bull, ha girato in 1’40"259 precedendo di 167 millesimi la Ferrari di Sebastian Vettel e di oltre 6 decimi la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton. Quarto a circa 1 secondo il finlandese Valtteri Bottas, che ha però chiuso in anticipo le prove dopo essere finito contro le barriere con la sua Mercedes alla curva 19, causando il momentaneo stop alla sessione e danneggiando la sua monoposto sul fianco sinistro. Problemi anche in casa Ferrari, con Charles Leclerc che ha completato solo una dozzina di giri prima di fermarsi ai box per un problema al cambio. Il monegasco ha chiuso con il penultimo tempo.