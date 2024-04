Gp Spagna alle porte: Vinales promette battaglia anche a Jerez. Bagnaia in cerca di rimonte

La voglia di riscatto di Francesco Bagnaia, le ambizioni del leader del mondiale Jorge Martin e quelle di Maverick Vinales, l'entusiasmo di Pedro Acosta e di Enea Bastianini. Parola ai piloti nel giovedì che di fatto apre il fine settimana del gran premio di Spagna che si corre domenica sull'iconico circuito di Jerez de la Frontera, quarta prova del motomondiale. «Jerez è sempre speciale per noi spagnoli - sottolinea Martin in conferenza stampa - Voglio migliorare il risultato dello scorso anno, quando avevo un buon passo ma faticavo a sorpassare. Vincere qui sarebbe particolare. La mia famiglia veniva qui a vedere i gran premi prima che nascessi. Ma ci sono anche altre piste speciali: però Jerez è tra queste». Punta decisamente al riscatto su una delle sue piste preferite Francesco Bagnaia. Il campione del mondo in carica finora non ha brillato. «Sono sempre felice di correre qui è uno dei miei weekend preferiti per la pista, il pubblico e tutta la cornice - le parole del pilota della Ducati - Penso che potremo essere competitivi come negli ultimi due anni. Stiamo affrontando alcuni problemi che non mi permettono di esprimermi al massimo, ma sono sicuro che le cose andranno meglio a breve. Vedremo se in questa pista potremo avere tanta aderenza.

La nostra moto si addice a piste come Jerez. Le gomme saranno di nuovo l'ago della bilancia». Maverick Vinales promette battaglia anche a Jerez. Lo spagnolo non nasconde le sue ambizioni: «Non tutti i weekend potranno essere come Austin, ma l'importante è lottare per le prime posizioni - le sue parole - Jerez è un'ottima possibilità di poter continuare a lottare per le posizioni di vertice. Possiamo essere competitivi anche qui. Sarà un fine settimana impegnativo, la sfida è quella di esprimere la nostra miglior performance - aggiunge Vinales - È la prima gara della stagione davanti ai nostri tifosi e ci sarà una grande spinta. Ho anche bei ricordi qui perché ho vinto la mia prima gara in 125. In MotoGP non ci sono mai riuscito». Quanto al suo rinnovo con la casa di Noale, Vinales sottolinea di non avere fretta: «Voglio aspettare e vedere anche cosa faranno gli altri piloti. Ora voglio essere concentrato sulla pista, non penso al futuro. Voglio godermi il presente. Marquez in Aprilia? Non l'avevo sentita, significa che in Aprilia stiamo facendo un bel lavoro». Occhi puntati a Jerez su Pedro Acosta. L'inizio di stagione è da predestinato, con podi, staccate, sorpassi incredibili e prestazioni altisonanti. «Non mi potevo aspettare di iniziare così forte con due podi consecutivi nelle prime tre uscite - le sue parole - Sappiamo che non sarà facile proseguire in questa direzione, dovrò tenere i piedi ben saldi al terreno. Sarà bellissimo correre per la prima volta in MotoGP nella pista di casa».

Decisamente ottimista Enea Bastianini: «Credo di poter essere soddisfatto all'approccio a queste tre gare e il lavoro di tutto il team è stato splendido. Arrivo da due podi consecutivi ed è un bel risultato. Adesso siamo a Jerez, è una bella pista, qui ho vinto la mia prima tappa della Rookies Cup, vedremo come andrà. L'anno scorso qua non ho potuto correre, ho dovuto saltare la gara, quindi non so come mi troverò, ma abbiamo un'ottima base e sono fiducioso».